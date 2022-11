Frana a Casamicciola | Curcio | “Si tratta di una tragedia”

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – ”È una. E’ una comunità colpita duramente da un evento importante”. Lo ha detto Fabrizio, responsabile nazionale della Protezione civile, parlando della situazione di. ”Adesso vedremo quali sono i limiti delladal punto di vista umano – ha aggiunto – ma certamente è una. Di per sé questi eventi sono eventi tragici e lo si vede dalle fotografie e dai report dei soccorritori. È una situazione complicata in una giornata complicata”. “Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione. È il prefetto che definisce i numeri una volta accertate le situazioni. La linea è abbastanza chiara anche perché dietro i numeri ci sono persone e famiglie. Le dichiarazioni ...

Nella clip la ricognizione aerea sulla zona diTerme. (NPK) 26 novembre 2022... ora prigioniera in casa al terzo piano dell'abitazione di" ha iniziato a piovere fortissimo. Dalle tre abbiamo iniziato a sentire dei boati. É venuta giù la prima, poi un'altra ...È quindi concreto il rischio di nuove frane nell'imminente, soprattutto in concomitanza con nuovi eventi piovosi, nell'area di Casamicciola già colpita stamani dalla forte frana che ha raggiunto il ...ROMA (ITALPRESS) – “Al momento non ci sono morti accertati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per seguire in video conferenza ...