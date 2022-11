“È fidanzata e convive” Bomba sulla concorrente del GF Vip | la scoperta è a dir poco pazzesca

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 novembre 2022) Da qualche settimana Sarah Altobello è una nuovadel GF Vip 7. Appena entrata in casa il pubblico ha potuto notare il suo carattere schietto ed esuberante. Della sua vita privata non si sa molto, tuttavia spunta un legame speciale con il manager Tony Toscano. In un intervento a Pomeriggio 5 la vippona aveva smentito che loro due fossero fidanzati: “Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione”, sono state le parole della Altobello. Dopo essere entrata in casa Sarah Altobello ha scoperto di avere uomo in “comune” con Patrizia Rossetti: niente di affettivo, si tratta del manager Tony Toscano. “Tony Toscano mi vuole. Lui è la mia confort zone. – ha affermato Sarah così come riportano i colleghi di Biccy.it – Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio ...