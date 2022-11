Classifica FIMI | Ernia primeggia negli album e ‘domina’ la Top20 dei singoli Ferro cala al quarto posto | Guccini debutta secondo | Mina che canta i Beatles è nona

Allora, a fronte del fatto che la, nella persona del suo Ceo, ci tiene sempre a dirci come ci ... resta il mistero di come sia stato possibile che sia finito primo in. Magari ci saranno ...Nel giorno in cui il nuovo e attesissimo album Io non ho paura festeggia il debutto al primo posto delladei dischi più venduti della settimana in Italia, si sono aperte le prevendite per il primo tour nei palazzetti di Ernia . Del resto quello del rapper milanese era uno degli album ...X Factor 2022 gli inediti dei cantanti nelle classifiche musicali iTunes, Spotify e FIMI, quali brani vendono di più dei concorrenti ...Canzoni da intorto Guccini, il vinile più venduto. La classifica Fimi ha premiato l’ultima fatica di Guccini come il più venduto in Italia.