Black Panther | Wakanda Forever | svelato il motivo per cui Namor non potrà essere protagonista di uno spinoff

(Di sabato 26 novembre 2022), personaggio che ha debuttato nel MCU con, nondi un film spin-off, e il produttore Nate Moore ha spiegato perché. Il filmha introdotto nel MCU il villain, ma il personaggio non è destinato ad avere uno, anche se potrebbe tornare in un eventuale sequel o in altri progetti dello studio. Il nuovo arrivato tra le fila delle avventure della Marvel è infatti è al centro di una complicata situazione riguardante i diritti per il suo utilizzo. Il sito TheWrap ha spiegato i dettagli dello scenario legato al personaggio interpretato in ...

È stato un Ringraziamento di luci e ombre per il box - office americano, e per la stessa Disney. Se da un lato: Wakanda Forever ha guidato la classifica della festività, e dominerà il box - office di tutto il weekend lungo, pesa parecchio l'insuccesso di Strange World : il nuovo film dei Walt ...... Miller ha detto la sua riguardo una eventuale rinascita di Marvel's Avengers: Riguardo She Hulk , Miller sostiene che avrebbe dovuto essere pubblicata dopo l'aggiornamento diin The ...Namor, personaggio che ha debuttato nel MCU con Black Panther: Wakanda Forever, non potrà essere protagonista di un film spin-off, e il produttore Nate Moore ha spiegato perché.LO SCORSO 9 novembre esce nel mondo l’atteso Marvel movie Black Panther: Wakanda Forever, ma Libération mette in copertina Benoît Magimel, il protagonista di Pacifiction di Albert Serra, sugli schermi ...