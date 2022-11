Basta pregiudizi | gli autonomi non sono privilegiati

(Di sabato 26 novembre 2022) Si è innescato sulla flat tax un dibattito surreale che poggia sul consueto assunto, di matrice politico sindacale, per il quale il lavoro autonomo sia da considerare un lavoro di serie B. E dunque non debba essere «premiato» con un’aliquota più bassa. Tra poco vedremo che il premio alla fine non c’è, ma iniziamo dai dueanti-. Il primo è che professionisti e artigiani sarebbero la fonte principale dell’evasione: il che non solo è falso, ma anche se fosse vero una tassa più bassa e piatta sarebbe la soluzione. Vediamo perché. Chiunque adotti la flat tax pagherà un’imposta del 15 per cento sul reddito netto prodotto. Il che vuol dire che al fatturato (oggi tutto certificato da fattura elettronica) si dovrà togliere una componente di costi che le Finanze hanno stabilito per tutti e per legge. L’autonomo non avrà alcun incentivo a ...

Nicola Porro

