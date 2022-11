Alluvione Ischia | c' è un morto accertato Piantedosi | ' Dispersi sotto il fango' Case crollate | famiglie isolate

(Di sabato 26 novembre 2022) Frana per il maltempo e paura a, a Casamicciola Terme . Questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De ...

Maltempo, frana: il video dall'elicottero Non ci sono indizi che permettano di prevedere ... Là ci sarà un', ci sarà una frana, ci sarà un terremoto. Quindi le case così sanate sono ..."Ad- specifica Fazzini - si è costruito troppo, in aree dove non si doveva farlo. Queste ... A fronte di un rischio (, frana, etc..) bisogna mettersi al sicuro seguendo i decaloghi ...Una prima vittima accertata a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana che ha travolto il territorio stamane all'alba. A confermarlo è il sindaco di Napoli Manfredi. Al momento risulterebbero ...Il climatologo Massimiliano Fazzini punta l'indice contro i cambiamenti climatici e i continui stupri del territorio fatti dagli uomini ...