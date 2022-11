Violenza sulle donne | nel 91% dei casi accolti dai centri il responsabile è un partner o un ex – L’indagine Istat

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Gli autori dellasi trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti: oltre tre quarti delle violenze avvengono per mano delo dall’ex-. Lo rileva l’in un’indagine sull’utenza deiAntinel 2021, realizzata in collaborazione con il ministero delle Pari opportunità e diffuso in ocone della Giornata per l’eliminazione dellacontro le. In particolare, nel 54,8% deiè ila perpetrare lasulla donna, nel 22,9% si tratta di un ex, nel 12,5% è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall’ambito familiare e di coppia costituiscono il ...