Tifosi portoghesi in delirio | ' ' CR7 è ancora vivo' '

Tuttosport

Dopo la vittoria sul Ghana icelebrano CR7, primo giocatore nella storia a segnare in 5 edizioni diverse dei ...Commenta per primo Dopo la vittoria sul Ghana icelebrano Cristiano Ronaldo , primo calciatore nella storia a segnare in 5 edizioni diverse dei Mondiali. Tifosi portoghesi in delirio: "The GOAT è ancora vivo" I I forfait in serie di Berrettini e Sinner, le nostre stelle, avevano fatto calare sull’Italtennis l’ombra precoce del rimpianto, subito spazzata via da Lorenzo che con Tiafoe ha sfoderato la partita ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...