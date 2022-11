Thiago Silva risponde a Stojkovic | «Si informi prima di parlare»

'Giocano con quattro attaccanti Ce l'hanno qualche difensore'. Lanciava così la sua frecciata Dragan Stojkovic , il c.t. della Serbia , prima della sfida contro il Brasile . Ma le sue parole hanno ...A 38 anni e 63 giorniè diventato il giocatore brasiliano più anziano a partecipare alla fase finale del Mondiale. Ha superato il primato di Djalma Santos, che fece parte della non positiva spedizione in ...Thiago Silva ha duramente replicato al ct serbo Stojkovic dopo la vittoria dei brasiliani all’esordio a Qatar 2022. L’allenatore aveva sminuito la fase difensiva brasiliana, ricevendo in cambio questa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...