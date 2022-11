Vanity Fair Italia

... di come questo valore sia necessario per ottenere la fiducia di un'altramentre, al ...pubblica "Rave, Eclissi" , il suo primo album di inediti. Il progetto racchiude in 15 tracce tutte ......a Sanremo si è presentato con i capelli rosa fluo e zeppe anni '70 per cantare insieme a... Non sono lache la gente prima di conoscermi immagina che io sia". Alla fine Rosa Chemical è ... Tananai: «La persona che non voglio essere» Alberto Cotta Ramusino detto Tananai non ama stare fermo ... Lei mi dà l'aria di essere una persona notturna. «Di brutto». A che ora va a dormire di solito «All'orario in cui svengo. In media alle 3 ...