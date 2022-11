Roma | muore un clochard in San Pietro | il dolore di Papa Francesco

Nato nel 1961 in Germania, viveva sulla strada ada tempo, seguito e assistito dal Dicastero per la Carità. Ma negli ultimi tempi, le notti passate al freddo e sotto la pioggia hanno aggravato ..."Nella sua preghiera, il Papa ricorda Burkhard e tutti coloro che sono costretti a vivere senza una casa, ae nel mondo, e invita i fedeli a unirsi a lui", riferisce il portavoce vaticano Matteo ...Papa Francesco ha appreso con dolore la notizia della morte di Burkhard Scheffler nei pressi del colonnato di San Pietro. Nato nel 1961 in Germania, viveva sulla strada a Roma da tempo, seguito e assi ...Burkhard Schefflerera nato nel 1961 in Germania e viveva per la strada. Bruni: "Il Santo Padre prega per lui e per tutti i senza tetto" ...