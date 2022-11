Qatar 2022 | la Germania cambia lo sponsor a favore dei diritti umani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tra le nazionali che stanno spingendo di più per iai mondiali inc’è sicuramente la, che si è già esposta nella foto di rito pre match e che adesso ha fatto un ulteriore passo in avanti con loOne Love al posto della catena di supermercati Rowe. La Federazione tedesca ha commentato così la scelta: “Cogliamo l’occasione, anche nel contesto delle conferenze stampa quasi quotidiane in, per mantenere la posizione sulla campagna One Love“ Le precedenti prese di posizione dellaOne Love La nazionale tedesca si era già espressa con forza sul tema deicivili con il suo capitano Manuel Neuer, tra i fautori più convinti ...

Si sente un centravanti, Marcus Thuram , e lo mette in chiaro in conferenza stampa, direttamente daldove è impegnato con la Francia ai Mondiali. Di fatto, dopo l'infortunio di Benzema, è ...Un altro episodio di censura indove, proprio nel giorno nel quale si combatte la violenza contro le donne, una tifosa è iraniana è stata costretta a rimuovere una maglia dedicata a Mahsa Amini, la ragazza simbolo delle ... Mondiali Qatar 2022, Iran batte 2-0 il Galles nel recupero. Alle 14 Qatar-Senegal. DIRETTA Intervenuto nel corso di GOALCUP, sul canale Twitch di GOAL Italia, Taddei ha parlato dei Mondiali: "Il Brasile non è la favorita".