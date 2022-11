Mondiali | riscatto Iran Galles battuto nel recupero 2-0

Eurosport IT

Galles 0 Iran 2 Marcatori: 53' st Cheshmi, 56' st Rezaeian Galles (3 - 5 - 2): Hennessey 5; Rodon 6.5, Mepham 6, B. Davies 6; Roberts 6 (12' st Johnson 6), Ramsey 5 (42' st Ward sv), Ampadu 6 (32' st ...Il Brasile non è più Neymar - dipendente . Se negli ultimi (deludenti)la nazionale verdeoro, oltre che un Paese intero, si era aggrappata alle spalle del talento ... Sarebbe un grande... Mondiali 2022 - I pronostici di Eurosport: Qatar e Iran chiamate al riscatto dopo il pessimo esordio Finisce 2-0 per i persiani di Queiroz il primo incontro della seconda giornata dei Mondiali, nel gruppo B. Iran che riscatta la goleada subita dall’Inghilterra e si porta a quota tre in classifica, ...Si è conclusa la sfida tra Galles ed Iran, valida per la seconda giornata del girone B dei Mondiali di Qatar 2022. A fare festa sono gli iraniani, che riscattano così il pesante ...