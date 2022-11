L’Algeria ha condannato a morte 49 persone per un linciaggio risalente al 2021

(Di venerdì 25 novembre 2022) Djamel Ben Ismail fu bruciato vivo in una piazza della regione del Kabyle: è una storia che ha anche diverse implicazioni politiche

Agenzia ANSA

Un tribunale algerino haa morte 49 persone per un linciaggio di un uomo ingiustamente accusato di incendio doloso ... Il Paese nordafricano ha infatti sospeso'esecuzione delle condanne a ...Un tribunale algerino haa morte 49 persone per il linciaggio di un uomo ingiustamente accusato di incendio doloso ... Il Paese nordafricano ha infatti sospeso'esecuzione delle condanne a ... Algeria: si prevede ergastolo per 49 condannati a morte