Kris Wu | la popstar cinese condannata a 13 anni per lo stupro di tre ragazze

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov – Brutta faccenda per il nuovo mondo commerciale dell’hip hop e della trap commerciale. Il tribunale di Pechino ha condannato il cantante e attore 32enne,Wu, per aver violentato tre donne e aver radunato una folla per partecipare a un’orgia. Nato in Cina ma di nazionalità canadese, Wu è diventato famoso come frontman della boyband K-pop EXO negli2010. Successivamente è diventato una delle più grandi celebrità cinesi dopo aver intrapreso una carriera da solista come cantante, attore, modello e giudice di spettacoli di varietà. Ora però,Wu ha incontrato il verdetto di ben altri giudici, quelli dell’implacabile tribunale comunista. 24 vittime denunciano stupri e orge La giovaneasiatica era stata arrestata lo scorso anno in seguito alle accuse di ...

L'ex popstar sino-canadese Kris Wu dovrà scontare 13 anni di carcere, colpevole di abusi sessuali e stupro, a conclusione di una storia che nell'estate del 2021 sollevò molto scalpore in Cina. Yesterday a court in Beijing convicted Canadian-Chinese popstar Kris Wu of raping three women between November and December 2020. He was also found guilty of assembling a crowd to engage in sexual activity. Canadian rapper Kris Wu sentenced to 13 years in jail for sexual crimes; faces fine of 600 million yuan.