Ho visto Wembanyama

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Basta guardarsi intorno, entrando al Palais Marcel-Cerdan di Levallois-Perret, per sentire le vibrazioni della rivoluzione in atto da quelle parti. Una rivoluzione che ha un nome e un cognome: Victor, la next big thing che con mesi d’anticipo ha reso la Lottery del prossimo Draft l’appuntamento NBA più atteso del 2023. Ma è anche la rivoluzione di un club, il Boulogne-Levallois Metropolitans 92, che fino al suo arrivo l’estate scorsa aveva una ristretta visibilità (neanche nelle prime dieci per audience su LNB TV), mentre ora catalizza le attenzioni di tutto l’universo cestistico per un paio d’ore a settimana, almeno. Avevate mai guardato partite di campionato francese sul League Pass, prima di quest’anno? E per quanti prospetti avete sentito parole come quelle che LeBron, Giannis, Curry, Lillard e addirittura Adam Silver hanno speso per la futura prima ...