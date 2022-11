GdF contro IPTV e Pezzotto | per gli utenti coinvolti lo scotto sarà altissimo

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nuovo successo per la Guardia di Finanza, che ha appena compiuto un’alrra impresa incredibile e che farà parte della compagnia mossalo streaming illegale. I maggiori siti sono stati multati a seguito di una serie indagini svolte e portate a termine. Lo streaming pirata subisce un altro duro colpo – Computermagazine.itPiattaforme illegali ancora sotto scacco, e non solo Già in passato c’era stato modo di parlare dell’operazione mossal’in Italia, periodo in cui erano statiquasi un milione di. Tutti quanti, secondo le analisi delle forze dell’ordine, facevano uso di piattaforme illegali per la visione di contenuti. Questo, data la circostanza poco sicura per ovvie ragioni, ha portato la Guardia di Finanza ad eseguire una multa ...