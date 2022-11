De Sciglio è perplesso | vorrebbe andare ma la destinazione non convince

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mattia Deè sicuramente cresciuto molto in questa stagione, ma la Juve sembra volersene sbarazzare per una bella occasione. La Juventus ha bisogno di rinnovare sempre di più il proprio assetto tattico e soprattutto dare modo ai suoi giocatori di poter dimostrare il proprio grande talento, con Mattia Deche purtroppo lo sta facendo vedere solo a fasi alterne. Il terzino ha subito davvero tantissime critiche nel corso della propria carriera, molte di esse anche estremamente ingiuste che potevano essere risparmiate da parte del popolo juventino e italiano in generale, ma con i bianconeri ha saputo spesso ben figurare. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la partita che gli ha permesso di entrare definitivamente nel cuore di tutti i tifosi di Madama sia stata quella contro la Roma nel gennaio 2022, partita tristemente ...

Tuttosport

... piuttosto, ha domandato a Milik il perché della sua uscita dal campo in anticipo. Ma ADM,... Davanti all'ex numero uno genoano spazio a Mattia De, Gleison Bremer , Leonardo Bonucci e ...Il gol del Bologna non sorprende per niente iltifoso davanti alla tv che, dalla sua ... Dedalla distanza prova un destro che, deviato da un avversario, impegna Skorupski in una ... Verona-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri