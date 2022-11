Arriva la condanna dell' Onu per la repressione in Iran | ma la Cina ' totalitaria' è contraria

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nonostante le forti pressioni di Teheran come racconta sull'Agi.it Gianluca Zeccardo e un tentativo in extremisdi minare la risoluzione, una maggioranza più ampia del previsto del ...

latinaoggi.eu

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato la sanguinosa repressione iraniana di manifestanti pacifici dopo la morte di Mahsa Amini e ha votato per creare un'indagine di alto ...... dodici persone, comprese tre donne, sono state frustate in pubblico dopo laper "crimini ... La fustigazioneuna settimana dopo che il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ... Cronotachigrafo truccato, arriva la condanna a un anno e sei mesi Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Condanna dell'invasione russa dal vertice del G20 concluso a Bali. Importanti intese e accordi commerciali nei faccia a faccia tra la Premier Meloni ed il ...