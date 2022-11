Wilko Johnson è morto | l' attore de Il Trono di Spade e chitarrista dei Dr Feelgood aveva 66 anni

(Di giovedì 24 novembre 2022), Sir Ilyn Payne ne Ildidei Dr., è venuto a mancare negli scorsi giorni., noto al grande pubblico per aver interpretato Ser Ilyn Payne ne Ildie per essere statodel gruppo blues-rock britco Dr., èall'età di 75. La scomparsa è stata resa ufficialmente nota attraverso una dichiarazione pubblicata sui suoi profili nei social principali, a nome della famiglia. In base a quanto riportato il musicista/nella serata di lunedì, nella sua dimora a a sud-est dell'Inghilterra. "Questo è ...

È morto, chitarrista dei Dr. Feelgood e attore ne 'Il Trono di Spade' L'artista britannico è morto nella sua casa in Inghilterra a 75 anni di Giovanni Ferrari È morto dopo una lunga lotta contro ...Chitarrista dei Dr. Feelgood e conosciuto nel mondo della musica,aveva anche riscosso un discreto successo in ambito televisivo, vestendo i panni di Sir Ilyn Payne in Game of Thrones . Scomparso all'età di 75 anni il 21 novembre 2022 ,...È morto dopo una lunga lotta contro il cancro al pancreas. Il musicista e attore Wilko Johnson si è spento a 75 anni nella sua casa in Inghilterra. «Questo è l’annuncio che non avremmo mai voluto dare ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...