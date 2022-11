TGCOM

... Filippo Anelli, parlando del nuovodi deontologia al quale si sta lavorando. 'Saranno introdotti articoli relativi aie alle vaccinazioni' che 'rappresentano un fondamentale strumento ......adeguamento multe a Istat - Stop dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative... Vengono inoltre stanziati 650 milioni di euro in più nel 2023 da destinare all'acquisto dei... Vaccini, codice deontologico: medici devono risconoscerne il valore Nuove normative per esercenti e professionisti. Differentemente da quanto previsto finora, quest’ultimi saranno esenti da sanzioni qualora non accettino pagamenti con carte di debito, credito o prepag ...Nel nuovo Codice di deontologia medica, al quale si sta lavorando, "saranno sicuramente introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni: i vaccini rappresentano un fondamentale strum ...