Sostenibilità | Amazon presenta i suoi hub di micromobilità

(Di giovedì 24 novembre 2022)ha annunciato il lancio di quattro hub diin Italia, nelle città di Milano, Napoli, Genova e Bologna, per rendere le consegne dell'ultimo miglio più sostenibili. Gli hub ...

Ma l'impegno dinellava oltre il settore dei trasporti e si estende anche all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, alladegli edifici e ad altre ...... ma per il Black Friday è in offerta sua qualche euro in meno. Trust con Trezo compie anche una scelta ben precisa nell'ambito della, grazie alla classificazione al livello 4 ...