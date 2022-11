Russia | Duma approva legge contro propaganda Lgbt

Agenzia Nova

La, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che vieta la propaganda Lgbt in. Lo riferisce la Tass. La legge prevede multe fino a 10 milioni di rubli (circa 160 mila euro) ...Mosca, 24 nov. " Ladi Stato russa nella seduta di oggi ha approvato in terza lettura un disegno di legge che introduce multe sostanziose per propaganda di rapporti sessuali non tradizionali, pedofilia e ... Russia: la Duma di Stato approva il bilancio per il 2023 La Duma, una delle Camere del parlamento russo, ha approvato in terza lettura un disegno di legge che vieta la "propaganda" che promuove i ...di Lorenzo Cremonesi e Andrea Nicastro Le notizie di gioved 24 novembre, in diretta. Nuovo raid missilistico di Mosca contro infrastrutture civili ucraine: al buio diverse citt. Per il Parlamento Euro ...