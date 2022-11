Non solo calcio | Qatar 2022 è anche un modo per capire da che parte stiamo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ho imparato da bambino guardando “Fuga per la vittoria”, il film di John Huston con Pelé, Ardiles, Bobby Moore e Deyna, oltre a Michael Caine, Sylvester Stallone e Max von Sydow, che i Mondiali vanno vistise li organizzano i nazisti, a patto che i nazisti non vincano. Non è entusiasmo per il, il mio, e nemmeno indifferenza per i fatti del mondo. E’ che i Mondiali e le Olimpiadi sono manuali di storia e geografia, un testo grazie a cui molti si avvicinano alla politica e decidono da chestare.è un evento storico in cui confluiscono alcune delle tragedie e delle linee di crisi del nostro tempo. Nonostante l’assenza dell’Ucraina, che non è riuscita a qualificarsi, e della Russia, esclusa per le sanzioni, gli schiavi morti per costruire gli stadi, l’alcol versato a fiumi nei ...