Mondiali | i calciatori più vecchi VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il portiere del Messico è il giocatore con più anni a partecipare al Mondiale in Qatar. Gioca in patria nel Juarez e in nazionale...

... avrebbe certamente fatto parte della spedizione azzurra aiin Qatar, se solo l'Italia di ... Locatelli, 'il gobbo' che 'sgobba' alla Continassa La Juventus, o meglio ibianconeri non ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Sport2022, un po' d'Italia in Qatar: i convocati dalla Serie A Sono 70 iattivi in Italia che parteciperanno ...Gli uomini di Scaloni vanno di nuovo vicini al pari con un insidioso diagonale di Di Maria su invito di Messi. Gli uomini di Renard abbozzano una reazione ma non si rendono particolarmente pericolosi ...Guardare la partita Svizzera-Camorun dei mondiali in Qatar non è stata una passeggiata per le persone daltoniche, che percepiscono in modo differente le colorazioni del rosso, del verde e del blu. Le ...