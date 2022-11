(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Documento programmatico di bilancio per il 2023 (Dpb) è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Lo fa sapere il Ministero dell'economia. . 24 novembre 2022

Agenzia ANSA

Il Documento programmatico di bilancio per il 2023 (Dpb) è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Lo fa sapere il Ministero dell'economia. . 24 novembre 2022Questa volta, l'oggetto incriminato è la condivisione di un video sui canali social dell', ... riguardava la richiesta del giornalista di 'tagliare l'introduzione' allapresentata dal ... Manovra inviata a Bruxelles Il Documento programmatico di bilancio per il 2023 (Dpb) è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Lo fa sapere il Ministero dell'economia. (ANSA). (ANSA) ...Lulu Cheng Meservey, CCO di Activision Blizzard, si è detta pronta a lottare per difendere l'acquisizione da parte di Microsoft, se necessario.