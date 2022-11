Luca Calvani | tenerezza infinita | Non si sa chi sia il pulcino tra i due

Leggi su newstv

(Di giovedì 24 novembre 2022) “La capacità di dare Amore è innata, ognuno di noi cova il bisogno di darsi, innata è anche quella di cercare l’amore, il calore, l’affetto” Lo ricordiamo in serie televisive, fiction e soap opera che in Italia sono state molto apprezzate.è un attore che ha ancora un grande seguito, soprattutto sui social. Ma questa foto ce lo mostra sotto una veste molto particolare. Una(Instagram)Uno studio accurato La sua formazione recitativa è in America, dove si trasferisce dopo il diploma. Nel 2000 debutta sia sul piccolo schermo, come protagonista di puntata in un episodio della serie tv di Canale 5, “Distretto di polizia”, che nel cinema, partecipando al film “Al momento giusto” di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini. Nel 2001 ha un piccolo ruolo ...