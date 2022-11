LIVE Uruguay-Corea del Sud | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sudamericani contro asiatici | in una partita già molto importante

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Chebisogna attendersi: con tanti gol o con poche reti etirata? 13.35 Squadre in campo per il riscaldamento. 13.30 Mezz’ora all’inizio del match. 13.05 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH(4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Ora; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nunez. Allenatore: Diego Martín Alonso López.DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In Beom, Jung Woo Young; Lee Jae-Sung, Kwon Chang-Hoon, Son Heung-Min; Hwang Ui-Jo. Allenatore: Paulo Bento. 13.00 Buon pomeriggio amiche e amici appassionati die benvenuti allatestuale di ...

STATISTICHE E PRECEDENTI - A partire dal 1990 sono cinque i precedenti tra Uruguay e Corea del Sud, con 4 vittorie per i sudamericani, 0 pari e una vittoria asiatica. LE FORMAZIONI UFFICIALI: All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Uruguay e Corea del Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Terzo confronto ai Mondiali tra Uruguay e Corea del Sud con i sudamericani sempre vincenti negli altri due incroci. La Celeste, per la prima volta dal 2002, non sarà guidata da Oscar Washington Tabare. Son sarà costretto a giocare oggi con una maschera protettiva.