La lattina camuffata

(Di giovedì 24 novembre 2022) Arriviamo tardi su questa fotografia che ci state segnalando e che alcuni colleghi hanno già trattato. Ma siccome continuate a segnalarla e alcuni degli articoli che abbiamo visto circolare sono a nostro avviso un filo incompleti, crediamo sia il caso approfondire la questione. L’immagine che avete visto in apertura circola sostenendo che quello è il sistema con cui in Qatar si sta bevendo birra negli stadi, la foto però – come già evidenziato appunto dai colleghi – circola da mesi, e non arriva dal Qatar. Si tratta solo e unicamente di una foto commerciale per pubblicizzare un prodotto che esiste da tempo in svariate versioni. Quello che però non è chiarissimo a tutti è che quello fotografato è un sistema che esiste da svariati anni, ideato per nascondere le lattine di bevande alcoliche nei Paesi in cui è vietato bere per strada, Stati Uniti sopra tutti. Non credo siano in tanti a ...