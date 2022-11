Dwayne Johnson | Mi volevano costringere a essere come Johnny Depp e Will Smith Non accadrà mai!

(Di giovedì 24 novembre 2022)parla degli standard imposti da Hollywood, che all'inizio louniformato ad altre star, George Clooney e, ma lui preferiscese stesso.ha deciso di costruirsi una carriera da attore che gli permetta di esprimere se stesso senza rifarsi a modelli che gli stanno stretti. L'attore ed ex wrestler ha catturato il cuore dei fan con la sua simpatia e il suo humor, ma non vuoleparagonato a star. In un'intervista con Men's Health,ha spiegato che paragoni ...

Mentre Black Adam è stato accolto con recensioni contrastanti, è diventato un enorme successo nei cinema grazie alla sua azione esplosiva di supereroi, e, naturalmente, Dwayne Johnson come personaggio titolare. Una cosa su cui la maggior parte delle persone sembra essere d'accordo, però, è che l'introduzione di Justice Society of America è stato un punto luminoso nel ...... fatto che non è passato inosservato a 'The Rock' che ha voluto celebrare la cosa su Twitter. Inoltre in rete sono stati diffusi i primi dieci minuti del film che potete vedere nella ...