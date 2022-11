Il Post

Giocai contro Barazzutti,7 - 5 6 - 3 7 - 5, vincendo il primo e il terzo set per 5 - 2. ... La sera del giorno doposullo stesso aereo con Becker che offriva champagne a tutta la prima ...Benigni, però, non lo sente più, anche se, dice, "molto amici all'inizio della sua carriera". Ora si sonodi vista. Invece continua a sentire Ligabue ("Ci vogliamo bene") e Zucchero, ... Ci eravamo persi un imperatore romano "Durante la riabilitazione, mi sono chiesto: 'Sei felice della tua carriera'. La risposta è stata sì. 'C'è qualcosa di di cui ti penti'. Me lo ...Il probabile rinnovo di Milan Skriniar non cambierebbe di molto la situazione: l’Inter dovrà comunque cedere un big per questioni di bilancio. I bonus ottenuti ...