AEW | Quali erano i piani originali per il titolo femminile?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Come riportato questa mattina, Thunder Rosa ha rinunciato almondialeAEW nella puntata di ieri sera di Dynamite, rendendo Jamie Hayter la campionessa indiscussa. Nel frattempo, Toni Storm è stata resa retroattivamente ex-campionessa. Nell’ultima edizione di Wrestling Observer Radio, è stato spiegato come il piano originale prevedesse che Toni Storm sconfiggesse Thunder Rosa per unificare le cinture. Inizialmente si pensava che Rosa sarebbe tornata questo mese, ma quando ciò non è accaduto, la AEW ha optato per quello che abbiamo visto questa notte. L’idea dei titoli ad interim è che l’AEW scelga un regno ad interim se il campione infortunato resterà fuori solo per pochi mesi. Ma se è probabile che la durata sia più lunga, questo decade, così come è accaduto con Thunder Rosa.