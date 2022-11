Violenza sulle donne | Schlein | ' Non è emergenza ma problema strutturale in una società patriarcale'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "La metà delleuccise quest'anno sono state uccise con un'arma letale: il presupposto malato di un diritto al possesso del corpo della donna. Non, come spesso leggiamo in un'inaccettabile ...

Il 25 novembre sarà la giornata internazionale contro ladonne , e tal proposito l'ex presidente della Camera Laura Boldrini lancia una campagna social contro i messaggi d'odio postati in rete. La rappresentante del Partito democratico ha più ...È un dato incontrovertibile: ladonne nella società patriarcale non è episodica, è strutturale". Così Elly Schlein (Pd) intervenendo in Aula nella discussione generalemozioni ...Allerta meteo arancione a Napoli e in Campania: domani temporali e venti molto forti L’allerta meteo, di colore arancione, è valevole dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, marted ...È una collaborazione d’eccezione quella fra la rock band al femminile e l’energica Jo Squillo, unite per parlare con forza ed energia di violenza sulle donne. “Non sei sola” nasce nel tentativo di can ...