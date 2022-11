Taranto | daspo per vari tifosi | accusa | alcuni in azione anche a margine di Martina-Nocerina Polizia

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: La DivisioneAnticrimine, sulla base degli accertamenti svolti dal personale della Digos e del Commissariato diFranca, ha emesso, a firma del Questore diMassimo Gambino, ha adottatoprovvedimenti dinei confronti died elevato sanzioni amministrative a quattroper violdel regolamento d’uso dell’impianto sportivo. In particolare, si fa riferimento alla gara “F.C. 1927 – Calcio Foggia 1924” dello scorso 1° ottobre, valevole per il campionato di serie C girone C. In quell’occasione, un tifoso tarantino avrebbe indebitamente scavalcato la barriera che delimita il campo di gioco, invadendo lo stesso: nei suoi ...