Taglio delle rivalutazioni Stangata per i pensionati

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Se c’è una cosa su cui tutta la maggioranza è d’accordo in materia di pensioni, è che si doveva fare di tutto per scongiurare il ritorno alla legge Fornero. E se si guarda alla manovra economica approvata lunedì notte dal Consiglio dei ministri, appare chiaro che la missione è riuscita com’è altrettanto evidente che deve esserci stato un confronto serrato che ha portato a qualche sorpresa. La Lega e i sindacati chiedevano di consentire l’uscita dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi versati ma senza alcun requisito anagrafico Questo perché alla fine si è trovata la quadra su Quota 103, ossia sui 41 anni di contributi versati e 62 anni di età, mentre la Lega, tra l’altro supportata dai sindacati, chiedeva di consentire l’uscita dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi versati ma senza alcun requisito anagrafico. Prorogata anche opzione donna che permetterà di andare in ...

...prese decisioni per accontentare le diverse anime della maggioranza e questo viene primavere ... Il mini -aggiuntivo vale 46 euro lordi in più al mese ai dipendenti con meno redditi. Poco ...Rispetto al rischio di conflitti sociali più acuiti 'dobbiamo dare le risposte alle ansie... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Manovra, dacuneo ...La Meloni Presidente del Consiglio a guida di una maggioranza di destra – centro fa esattamente ciò che ogni cittadino di buon senso e con un minimo di spirito critico si aspettava. Questo è un (...) ...Dal primo dicembre si riduce il taglio delle accise dei carburanti. Come riporta l'Ansa, stando alla bozza di decreto le accise sulla benzina passeranno a 578,40 euro per mille litri fino al 31 dicemb ...