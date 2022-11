(Di mercoledì 23 novembre 2022)schiacciato dal fantasma di, ne scrive la Gazzetta dello sport. Il fantasma di, la maledizione dei Mondiali., prigioniero di un incantesimo, non riesce a “uccidere il padre” calcistico, Diego-D10s, che in vita era cattivo con chiunque tentasse di avvicinarsi al trono. In senso metaforico e psicanaliticonon lo ha ancora ammazzato, e oggi è difficile immaginare che ce la farà. Qatar 2022, l’ultima occasione, è cominciata nel peggiore dei modi. Che cosa ricordiamo diai Mondiali? Tre eliminazioni e la finale persa con la Germania ai supplementari in Brasile nel 2014; l’incapacità di essere sovrano come nel club, specie al Barcellona, e nessuna presa di posizione scomoda, l’ovvio quale scelta di comunicazione. Finale di Coppa America 2016, ...

Ma Messi non è. Viene in mente Italia '90nella partita di esordio a Milano contro il Camerun l'Argentina campione del mondo perde e El Pibe fa: Tranquilli, si va in finale. Vero, ...Lo stesso effettolo faceva sui suoi compagni di Nazionale. In Messico il Mondiale lo ha vinto quasi da solo. Anchenon segnava, faceva delle cose devastanti. Aiutava la squadra in ... Quando Maradona disse: «Messi è un bravo ragazzo, con poca personalità» - ilNapolista Prima flop stile Italia '90: poi Maradona trascinò la squadra dopo il Camerun, Leo deve provarci Oh, gliele hanno date con due tiri in porta in sei minuti, ma così belli che Leo si è messo a piangere ...