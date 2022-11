Ora a Kiev manca anche l'acqua. Intanto il sistema elettrico sta per collassare

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il sindaco diVitaly Klitschko ha reso noto che dopo gli attacchi russi c'è stata l'interruzione della fornitura dinella capitale. 'In alcune zone dinon c'è luce' dopo che nella ...

"Dieci milioni di ucraini sono oggi senza elettricità èdi attivarsi per aiutarli", ha spiegato Metsola alla conferenza a cui hanno partecipato anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, e da ...Il sindaco diVitaly Klitschko ha reso noto che dopo gli attacchi russi c'è stata l'interruzione della fornitura di acqua nella capitale. 'In alcune zone dinon c'è luce' dopo che nella capitale sono state udite esplosioni. Lo riferisce sempre su Telegram Vitali Klitscko, aggiungendo che 'le società energetiche riferiscono di shutdown d'emergenza'. ...Attacchi russi sulla capitale. Il sindaco Klitschko: “Manca l’acqua”. Bombe anche su Vilnjansk, vicino a Zaporizhzhia e Kupjansk, nella regione di Kharkiv. Zelensky festeggia per il documento approvat ...Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha reso noto che dopo gli attacchi russi c'è stata l'interruzione della fornitura di acqua nella capitale.