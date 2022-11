Misericordia | al via il corso di primo soccorso | aperte le iscrizioni

L'Unione Sarda.it

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale accaduto indella Madonna della ... Poi la corsa all'ospedale Santa Maria delladi Udine in codice giallo, in particolare ...Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente indella Madonna della Salute, tra Sammardenchia e il capoluogo, a Pozzuolo del Friuli. Per cause ...all'ospedale Santa Maria della... Misericordia, incontro in Provincia per definire il comodato d'uso gratuito - L'Unione Sarda.it AREZZO: Prima tre donne investite mentre erano a piedi, poi un frontale fra due auto: è il bilancio di poco più di tre ore sulle strade aretine ...Incidente intorno alle 7.50 di questa mattina in via Cavallotti a Sant'Anna: un ciclista di 50 anni, di origine cingalese, è stato investito da un'auto. Allertati l'automedica e la misericordia di ...