Maltempo | salgono a due le vittime in Campania | 34enne muore folgorato

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono due leprovocate dalinnelle ultime ore. Alla turista straniera travolta da un’onda a Furore si aggiunge anche l’uomo di 34 anni morto ieri sera su una spiaggia di Vico Equense. In attesa dell’autopsia, l’esame esterno del corpo indica che la vittima – Ugo Manganaro – sia deceduta a seguito di folgorazione. Alcuni testimoni riferiscono di un fulmine caduto in prossimità del bagnasciuga. Il corpo si trovava accanto a un palo della luce, che a causa della mareggiata potrebbe aver provocato un corto circuito. In entrambi i casi, una vittima delche ha flagellato la. Furore, travolta dal mare in tempesta: turistaannegata, salvo il marito L'articolo proviene da Anteprima24.it.