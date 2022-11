LIVE Germania-Giappone 1-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Doan e Asano ribaltano tutto!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91? Sette minuti di recupero. 90? Inserimento di Kimmich di testa: pallone largo. 89? Ultimo cambio della: fuori Gnabry e dentro Moukoko. 88?scappa alla guardia di Rudiger e finisce a terra: non c’è fallo secondo l’arbitro. 86? Arrembante la, ma iltiene il 2-1 anche se ha tanti giocatori offensivi in campo. 84? Stop dia seguire su una punizione da lontano: scatto in avanti e pallone sotto la traversa da posizione defilata. Neuer è battuto: buio sulla. 83? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! L’HA RIBALTATA ILEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CLAMOROSO A DOHA!!!! 82? Punizione per il ...

Esordio Mondiale pere Giappone , che si affrontano nella prima gara del Gruppo E . Senza Sané, il ct tedesco Flick si affida al blocco Bayern Monaco con Musiala sulla sinistra e Muller sulla trequarti a supporto ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Giappone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Nel corso della gara con l'Australia, Lucas Hernandez ha riportato una lesione al legamento crociato. Il Bayern Monaco fa sapere che il difensore ...Prima sfida in un Mondiale tra Germania e Giappone, che si affrontano nella loro gara d'esordio nel gruppo E. In avvio gol annullato a Maeda per fuorigioco, alla mezz'ora sblocca Gundogan su rigore pr ...