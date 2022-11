Inghilterra | problema alla caviglia per Kane | accertamenti prima degli Stati Uniti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Qualche preoccupazione in casaper le condizioni di Harry, uscito malconcio dal match d’esordio contro l’Iran a Qatar 2022 per un contrasto con Pouraliganji a inizio secondo tempo. L’attaccante del Tottenham è comunque rimasto in campo fino al 75? e lo stesso Southgate è apparso ottimista dopo la partita. Tuttavia, come riportato dal The Athletic,si è visto fasciare ladestra ed effettueràdel prossimo incontro che vedrà l’opposta agli. Sicuramente lo staff tecnico non ha intenzione di peggiorare la situazione, in ottica proseguo del torneo. SportFace.

