(Di mercoledì 23 novembre 2022) Undisettantaseienne è stato condannato dal tribunale di Prato (in Toscana) a cinque anni e sei mesi di reclusione peraggravata nei confronti di un'allieva: con la scusa di farle uno dopo l'allenamento, tentava approcci sempre più spinti

La ragazza raccontò nei particolari gli approcci sempre più spinti a cui il maestro di judo si era ... la palestra e più precisamente la sala dove l'uomo - stando all'accusa - chiamava la ... Il judo, i massaggi, la violenza sessuale: cosa faceva un maestro a una minorenne Un maestro di judo settantaseienne è stato condannato dal tribunale di Prato (in Toscana) a cinque anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di un'allieva minorenne: ... Cinque anni e sei mesi di reclusione al 76enne maestro di judo accusato di violenza sessuale aggravata su una ragazzina che ora ha 15 anni, sua allieva. E' la sentenza pronunciata oggi, martedì 22 novembre 2022.