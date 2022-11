Guerra atroce in Ucraina | bombe sul reparto di Maternità | muore un neonato

Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud - ...Roma, 22 nov. " "Rivolgo un pensiero alle donne ucraine che in questi mesi disono state uccise, torturate e hanno subito violenze di ogni genere e sono le prime vittime di unascatenata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina. Ancora una volta all'orrore che ogniporta inevitabilmente con sé, se ne è aggiunto un altro aberrante, quello degli stupri e ...Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla ...Per Sergio Mattarella, la guerra in Ucraina "provocata dall'aggressione della Federazione Russa, ci sta facendo ripiombare nel timore di un incubo che pensavamo non potesse più ripresentarsi. Una guer ...