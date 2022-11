Giocatore della Juventus arrestato | è in carcere e rischia grosso

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Clamoroso quanto sta succedendo intorno ad unche continua a vivere un periodo decisamente complicato. Nella storia del calcio, esistono giocatori che avrebbero potuto dare tanto e invece, per diversi motivi, si sono ritrovati a vivere una carriera ben al di sotto delle proprie potenzialità. Di casi ne abbiamo veramente tanti e non possiamo non citare Balotelli, la cui carriera avrebbe potuto essere ben diversa se solo, allo smisurato talento, fosse riuscito ad accompagnare atteggiamenti di un certo livello. Ildi cui vogliamo parlare, però, non ha nulla di cui spartire con Balotelli sia a livello tecnico sia per un problema extracalcistico ben più grande. Stiamo parlando di Ihattaren, meteora del calcio italiano; il classe 2002, infatti, venne acquistato dalla ...