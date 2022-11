Germania | Neuer dovrebbe indossare la fascia arcobaleno

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Alle 14 laaffronterà il Giappone iniziando il suo cammino nel Mondiale ma le polemiche non si placano. Il pomo della discordia continua ad essere la. Da un lato già uno sponsor della federazione tedesca ha “abbandonato” la squadra di Flick e dallahanno già fatto sapere di voler fare causa alla Fifa, dall’altro lato, o meglio, dall’altra parte del mondosembra essere deciso adla. In patria l’opinione pubblica preme affinché sia espressa in modo molto chiaro la posizione in favore dei diritti umani e delle minoranze. Inoltre è unanime la richiesta di affrontare le conseguenze e le sanzioni minacciate dalla Fifa. Secondo la Dfb, la federazione tedesca, arrendersi davanti alla ...