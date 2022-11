“Diritti siano garantiti al Nord come al Sud” | la scudisciata di Mattarella al Governo sull’Autonomia | VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nei giorni scorsi è finita al centro del dibattito politico una delle questioni più care alla Lega, quella dell’autonomia differenziata, rilanciata con vigore dal ministro degli Affari Regionali del Carroccio Roberto Calderoli attraverso una bozza di riforma presentata durante la Conferenza Stato Regioni. Ma tale volontà di decentramento era stata subito criticata dall’opposizione, col governatore dem della Campania Vincenzo De Luca che lo ha definito “un provvedimento che genera il caos e spacca in due al Paese”, punto di vista confermato dal presidente della Puglia Michele Emiliano che ha parlato del rischio “di una Babele”. Oggi ad esprimersi sulla questione autonomia differenziata è stato il presidente della Repubblica Sergio, che ne ha parlato ospite all’assemblea nazionale dell’Anci (l’associazione che unisce circa 9mila Comuni italiani) in corso a ...

Sergio Mattarella: "Diritti costituzionalmente garantiti validi a Nord e Sud" Nei giorni in cui è tornato a infiammarsi il dibattito sull'Autonomia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pur senza mai nominare la riforma, fissa i "punti fermi" a garanzia dei diritti ...