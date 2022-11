Corea del Sud-Uruguay | Bento | “Son giocherà titolare | con la maschera protettiva”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Son può giocare e. Il fatto che indosserà unanon lo condizionerà. Vedremo domani come andrà, la nostra speranza è che si senta a suo agio quanto più possibile. Ma sia lui che noi sappiamo che non possiamo correre rischi”. Lo ha detto Paulo, ct delladel Sud, in conferenza stampa alla vigilia dell’ai Mondiali di Qatar 2022 in cui il tecnico portoghese sfiderà poi anche la sua nazione: “La cosa non può lasciarmi indifferente ma è già successo ad altri allenatori portoghesi di essere avversari, Fernando Santos con la Grecia, Queiroz con l’Iran, ora tocca a me. Lo avrei evitato ma non si può avere tutto. Ronaldo? Oggi mi preoccupa affrontare Suarez, Darwin, Valverde, Bentancur, Godin e tutti gli altri, poi sarà la volta del Ghana e infine ...