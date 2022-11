Convalidato il fermo di De Pau per il triplice omicidio del quartiere Prati

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - "Il giudice haile si è riservato di emettere un'ordinanza nelle prossime ore". Così l'avvocato Alessandro De Federicis, difensore di Giandavide De Pau, all'uscita del carcere romano di Regina Coeli dove il 51enne è rinchiuso con l'accusa diper la morte di due cittadine di nazionalità cinese e una 65enne colombiana. De Pau, nel corso dell'atto istruttorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Oggi non ha risposto al giudice perché dopo le 7 ore di interrogatorio in Questura non ha voluto aggiungere altro. Non era nelle condizioni di dire nulla, perché non ricorda nulla. L'accusa resta quella dell'plurimo aggravato, ma al momento non è contestata la premeditazione ed è di difficile contestazione". Ha spiegato ai cronisti il difensore di ...