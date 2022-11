Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022)DEL 22 NOVEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA MALAGROTTA E CASAL LUMBROSO IN DIREZIONE: ATTENZIONE ANCHE SULLA A24-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; CIRCONE CHE PER IL RESTO E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ ANCORA PRESENTE SULLA TIBURTINA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE; SU QUESTO TRATTO SEGNALATI ANCHE ALLAGAMENTI DELLA SEDE STRADALE, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...