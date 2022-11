Ue | ' price cap a gas scatta a 275 euro a megawattora'

(Di martedì 22 novembre 2022) "Sappiamo che l'Ue paga prezzi molto elevati per il gas" e nonostante i prezzi siano scesi "restiamo esposti a delle dinamiche speculative" sui costi dell'energia. "Il nostro non è un intervento ...

... un messaggio ai sovranisti (anche italiani) Gas, la Commissione Ue: "Prossima settimana proposta sul". E ad Amsterdam crolla sotto 100 euro ...Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson annunciando la nuova proposta legislativa sul. Il massimale fissato nella proposta quindi è di 275 euro per megawattora secondo l'...Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin dice che il rigassificatore di Piombino si farà «perché serve al paese». Anche se il comune ha annunciato un ricorso al ...Dopo aver rivendicato la manovra come un'azione politica congiunta per aiutare famiglie e imprese di fronte alla crisi energetica, il ministro Gilberto ...